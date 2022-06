Larry revient avec un bon kickage dynamique !

Après le succès de sa série de freestyle "En Pépé" qui comptabilise au total plus de 4 millions de vues, et le son "Rose", le petit prince de Strasbourg fait un retour à l'ancienne avec son nouveau single "BEEP BIP". Après la sortie de son premier album "Petit Prince" en octobre 2021, l'auteur de "Sacoche" reste très actif en 2022 avec cinq sons solo ainsi que des feats avec 100 Blaze ou encore avec Kepler sur le son "Rondo Numba Nine" sorti le 19 mai 2021.