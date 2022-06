Koffi Lossa, "Ivoirien et têtu" dans son nouveau clip.

Un extrait de son nouvel album disponible partout !

Koffi Lossa est un véritable phénomène à part dans le rap français. Il s'est fait connaitre grâce à la série "Paris c'est tragique", devenu absolument virale sur YouTube avec plus de 30 millions de vues cumulées sur les cinq épisodes, et est devenu un personnage incontournable sur TikTok. Sa nouvelle série "Paris c'est magique", est plus aboutie et reçoit de très bonnes critiques. Deux jours après la diffusion du dernier épisode, on découvre son premier album du même nom, rempli de titres prêts à exploser !