Asakura nous amène à "Bamako"

Et on l'y suit avec plaisir !

La voix la plus grave du game continue de nous entraîner dans sa vibe à la fois estivale et légère dans la prod, mais aussi ultra sombre et inquiétante grâce à la tessiture si particulière de l'artiste, de retour avec ce nouveau single, "Bamako". Dans un visuel complètement barré réalisé par Paume, la boîte de post-production qui a travaillé avec notamment Burna Boy, Damso, ou encore Hamza, l'artiste franco-togolais nous propose la suite de son identité musicale et visuelle forte, une musique faite pour le club et la bonne humeur. Un nouveau single à l'image du projet prévu pour la rentrée, ambitieux et sans tabou !