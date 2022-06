Hit-Boy passe derrière le mic'.

Hit-Boy s'associe à son collègue Dom Kennedy pour le très attendu single "Corsa". Connu pour la qualité de ses prods, il signe d'ailleurs celle de ce titre, Hit-Boy passe derrière le mic pour ce morceau. "Corsa" marque la première collaboration du duo de la côte ouest depuis leur album collaboratif "Half-A-Mil, Also Known As" de 2020.