1da Banton dévoile son nouveau hit ''Summer Love'' !

Découvrez le dernier clip de 1da Banton : "Summer Love".

En l'espace de 10 mois, depuis la sortie de son hit planétaire "No Wahala" comptabilisant plus de 33 millions de vues à ce jour, l'artiste issu du Nigéria est devenu une star à travers le monde. Afin de continuer sa virulente ascension, 1da Banton vient de nous livrer son prochain tube qui va résonner tout l'été !

Intitulé "Summer Love", l'artiste nous emmène dans son monde. Entre ambiance dans la rue, sable fin et soleil, bienvenue dans le monde merveilleux de 1da Banton. On vous invite à découvrir ça ci-dessous sans plus tarder !