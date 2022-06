Nouveau single pour le rappeur de l'Essonne.

Il a à peine 21 ans et pourtant Denzo est là depuis un moment et a déjà fait don trou. Le rappeur de Grigny dans le 9.1. continue de creuser son sillon dans le game avec ce nouveau single, "'Vrai". Reconnaissable avec sa voix grave, il allie également une belle écriture et un flow bien maitrisé.