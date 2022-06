MN frappe fort avec ''Faux frère'' !

Découvrez le dernier clip de MN : ''Faux Frère''

MN est de retour, le rappeur vient de frapper un grand coup avec son excellent nouveau morceau intitulé “Faux frère”.

Sur une prod signée Yassine Beats, MN montre une nouvelle fois l’étendue de son talent avec ce puissant nouveau morceau que le rappeur a choisi de nommer “Faux frère”. Un titre dans lequel MN décrit l'histoire d'une trahison entre deux anciens amis.

Un magnifique clip signé “Shot by Bob” accompagne ce nouveau single de MN,le rappeur et son équipe se sont rendus à Amsterdam pour tourner ce visuel de qualité. MN continue ainsi son aventure avec le label néerlandais AVALON MUSIC et affirme son statut de jeune prodige du rap français.