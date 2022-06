Un retour remarqué.

Frenetik est de retour avec le titre "Cheval blanc" qui débarque tout de suite après sa série de freestyles Mouvement Historique. Si la prod est plus calme, son flow est toujours aussi acéré et son écriture aussi pointue. Avec une réalisation aussi belle qu'énigmatique, Frenetik envisage peut-être quelque chose de plus grand puisque la vidéo se termine sur la mention "Chapitre 1". Affaire à suivre, donc.