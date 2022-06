Une collaboration belge qui claque.

Primero enchaîne les sorties et balance le son "Fourmilière" en featuring avec le rappeur et comédien Isha. Le rappeur belge avait fait son retour en avril 2022 avec le son "Track" et avec surtout un tout nouvel EP de 5 titres, avec notamment un feat avec Roméo Elvis, intitulé "Fragment part.1". Les fans du fondateur du groupe L'Or du Commun attendent donc tous avec impatience la partie 2 de ce projet. En attendant Primero les fait patienter avec cette belle collaboration !