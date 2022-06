Benny The Butcher nous souhaite "Welcome To The States"

Il fait aussi un appel aux dons.

Benny The Butcher vient de sortir un nouveau titre sur lequel il pose sur le beat de "We Cry Together" de Kendrick Lamar, un morceau produit à l'origine par The Alchemist. En parallèle, il a lancé une collecte de fond pour les victimes de la fusillade de masse qui a eu lieu à Buffalo le mois dernier. "Welcome to the States" voit Benny aborder directement le racisme et la violence armée trop répandus en Amérique. La vidéo qui accompagne la chanson est basée sur des images des manifestations et des personnes directement touchées par le massacre au magasin Tops Friendly Markets le 14 mai 2022.