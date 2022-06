OT The Real "Turned on me"

OT The Real et le producteur Statik Selektah balance "Turned on me"

Le rappeur de Philly OT The Real et Statik Selektah ont collaboré sur un album en commun intitulé "Maxed Out". Suite à ce projet de dix titres, le producteur et le rappeur américains nous ont balancé le clip du cinquième son de l'album, "Turned on me".