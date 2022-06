D Flowers de retour avec "N*ggas Tellin' "

Toujours aussi street.

D Flowers est un rappeur plutôt underground, qui avait eu pas mal de buzz avec des morceaux sortis en 2020, ainsi que son projet "Naturally", sorti la même année. Le rappeur de Houston a une sacrée street cred chez lui et une sacrée attitude dans ses morceaux. En plus de ça, sa voix fait penser à celle de Rick Ross, ce qui ne gâte rien. Cette semaine il est de retour avec la sortie d'un nouveau clip, "N*ggas Tellin' ". Un morceau hyper street, très agressif et le clip qui va avec, on vous laisse découvrir.