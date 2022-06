Bgs dévoile le single "Petit Banlieusard" !

Découvrez le dernier clip de Bgs : ''Petit Banlieusard''

BGS est l’un des rappeurs à suivre de près cette année. Originaire de Bordeaux, le jeune homme s’incruste et s’installe dans le rap game sans faire de bruit. BGS ramène un vent de fraicheur dans l’industrie. Son univers et son atmosphère font de lui un artiste hors du commun. Son dernier titre intitulé « Petit Banlieusard » en est la preuve s’il en fallait encore une.

BGS fait partie de cette nouvelle génération d’artistes 2.0 qui ont parfaitement compris qu’au jour d’aujourd’hui, les réseaux sociaux ont une importance importante pour la démonstration son savoir faire. Ainsi, le jeune homme avait décidé de démarrer sa carrière sur Instagram, où il enchaînait les vidéos de freestyles. Ensuite, c’est sur Tik Tok, en 2021, qu’un véritable buzz de fou sur une de ses vidéos qu’il explosa aux yeux du public, avec près de 2.3M de vues.

Le phénomène BGS est enfin lancé ! Avec sa nouvelle notoriété, l’artiste passe à l’étape suivante et dévoile son premier single « Costazura » sur les plateformes. Le morceau accumule à ce jour plus de 60 000 streams. Le deuxième single sera très bien accueilli par la critique et connaîtra aussi un succès d’estime. Preuve que BGS s’installe doucement mais sûrement dans ce game, il est de retour aujourd’hui avec un troisième titre détonnant.

Le morceau s’intitule « Petit Banlieusard ». Il est dans un style qui lui est propre. Un style dans lequel il exécute son flow avec une grande discipline. BGS préparerait actuellement un nouveau projet, attendu avant la fin de cette année 2022, alors restez à l’affût !

En attendant, découvrez le single « Petit Banlieusard » de BGS ci-dessous