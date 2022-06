Criks balance ''Tripolaire'' !

Découvrez le dernier clip Criks : ''Tripolaire''

Criks est enfin de retour, le rappeur vient de dévoiler son tout nouveau freestyle intitulé "Tripolaire". Criks est un artiste très talentueux au parcours assez atypique.

Après une signature en distribution chez Believe, le rappeur dévoile en 2014 sa toute première mixtape intitulé "Le calme avant la tempête". Un projet qui ne connaît pas le succès escompté et qui met un coup de frein à la carrière de Criks, mais le rappeur ne s'avoue pas vaincu et renaît de ses cendres en 2022.

Le rappeur envoie alors son incroyable freestyle "Tripolaire" et confirme son retour en force dans le game, une détermination et une soif de revanche qui se ressentent dans ce puissant titre.