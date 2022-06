Un titre avec Girl Talk.

Wiz Khalifa est à la fois en monde funk et en mode lover avec ce morceau "Ready For Love" avec Girl Talk, un extrait de l'album collaboratif qu'il a sorti également avec Smoke DZA et Big K.R.I.T., "Full Court Press". Alors qu'il est sur la scène du Globe Theatre de Los Angeles, le rappeur en fait beaucoup plus que prévu puisqu'il jongle avec une tronçonneuse, aide à faire éclore des bébés dinosaures et montre sa précision au tir à l'arc...