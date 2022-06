Lous and the Yakuza met en scène des "Monsters"

Et d'après elle : "Not all monsters are bad"

Lous and the yakuza nous emmène dans son univers de manière artistique et presque psychédélique avec "Monsters". Le nouveau single parle de ces gentilles créatures qui nous accompagnent au quotidien, dans notre tête ou sous notre lit. Inspirée par ses traumatismes et ses moments de vie, Lous les exprime à travers son art, avec des images inspirées des oeuvres de Miyazaki.