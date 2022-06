Médine dévoile le clip de ''Allons Zenfants'' !

Découvrez le dernier clip de Médine : "Allons Zenfants"

Disponible depuis le 13 mai dernier, le nouvel album de Médine s’intitule "Médine France". Composé de 14 titres pour zéro collaboration, le rappeur du Havre nous a tout simplement régalé avec cet album validé de tous.

Aujourd’hui, afin de continuer à promouvoir son opus, Médine nous livre de nouvelles images. C’est donc la deuxième piste de son projet baptisée "Allons Zenfants" que Médine a souhaité clipper ! Réalisé par Dante Palma et produit par Solid, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder...