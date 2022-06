Un feat avec Benny the Butcher et George Clinton.

Blk Odyssy n'a pas fait les choses à moitié. Pour son dernier single, "Benny's Got A Gun", il a fait appel ni plus ni moins à Benny The Butcher et George Clinton pour un gros passage funk. Et si Benny a un flingue, c'est parce qu'il cherche à survivre coûte que coûte dans la rue.