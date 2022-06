N'Seven7 annoncent la sortie de leur première mixtape !

Le groupe N'Seven7 vient de sortir un freestyle d'annonce pour leur première mixtape qui sortira le 1er Juillet intitulé "Objectif : tout tordre". Après les freestyles "Drillstyle" et le son "Gwara", ils introduisent ce projet de la plus belle des manières avec un freestyle des plus explosifs.