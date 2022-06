A$ap Ant et Curren$y font les choses à New Orleans !

"3 AM in New Orleans" s'offre un clip à la hauteur du morceau.

A$ap Ant et Curren$y font ces choses comme il faut ! "3AM in New Orleans" s'offre un clip qui colle parfaitement à l'ambiance nocturne du titre, dans lequel les deux artistes régalent en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, et ce depuis bien longtemps déjà : découper la prod de Lord Fubu avec l'aisance nonchalante caractéristique de la scène de la Nouvelle orléans, laid back et en même temps terriblement efficace. Devant la caméra de DexStr8Dope, les deux artistes nous emmènent avec eux dans une virée nocturne qui sent un peu l'essence et beaucoup la weed. A découvrir dès maintenant sur Generations.fr !