Jack Harlow envoie le clip de "Churchill Downs" aux côtés de Drake !

Découvrez le dernier clip de Jack Harlow : "Churchill Downs" Ft. Drake, extrait de "Come Home The Kids Miss You" disponible.

Le 6 mai dernier, Jack Harlow nous dévoilait son nouvel album. Intitulé "Come Home The Kids Miss You", le projet long de 15 titres comporte de belles collaborations avec Lil Wayne, Justin Timberlake, Pharrell Williams ainsi que Drake !

Alors que le single "First Class" continue de voyager à travers le monde, Jack Harlow nous présente le clip du prochain succès de "Come Home The Kids Miss You". C’est donc le titre "Churchill Downs" avec Drake que Jack Harlow a choisi de mettre en images sous la direction du réalisateur Jack, Gus, Jamie et Brian Campbell. On vous laisse découvrir ça ci-dessous sans plus tarder !