Le retour de la Kalash au top de sa forme.

La Kalash revient mettre des gifles ! Le rappeur de Savigny-le-Temple est bien décidé à faire un retour énervé et percutant. Maniant les mots, les armes et les gimmicks avec une facilité insolente, le rappeur balance punchline sur punchline sur la prod. Sûr de lui, Douma nous gratifie d'un gros banger pour confirmer que son retour est imminent, et ne laissera pas indifférent.