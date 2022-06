S Sav percutant dans "How It's Getting "!

GRM Daily régalent les amateurs de drill.

Les amateurs de drill connaissent bien GRM Daily ! La chaîne dévoile régulièrement des grosses exclusivités drill, ainsi que de jeunes talents plus que prometteurs : S Sav est l'un d'entre eux. Le jeune artiste, en plein essor, a dévoilé sur la chaîne YouTube GRM Daily le clip de "How It's Gettin", dans lequel la musique parle clairement plus que l'image. Sobre et efficace devant la caméra, c'est en studio que le jeune artiste a tout donné pour offrir à son public naissant ce superbe "How It's Gettin". A découvrir dès maintenant sur Generations.fr !