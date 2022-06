Découvrez le dernier clip de Paie Giovanni : "Back 2 The Ba$ics", extrait de l’album éponyme disponible.

Le 20 mai dernier, Payroll Giovanni envoyait son projet "Back 2 The Ba$ics" ! Long de 12 titres sans collaboration, le rappeur de Détroit nous présente aujourd’hui le titre éponyme de cet album.

Logiquement intitulé "Back 2 The Ba$ic", le clip est signé Jerry Production. Dans ce scénario, le rappeur et son équipe performent face à la caméra, on vous laisse découvrir ça ci-dessous !