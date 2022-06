DJ Snake t'emmène en "Disco Maghreb"

Le DJ français fait son grand retour !

DJ Snake a fait son grand retour le 31 mai avec un tout nouveau single, étonnant, aux couleurs du Maghreb. Intitulé "Disco Maghreb", en référence à ses racines algériennes., le single du Français déjà joué à de multiples reprises lors de showcases ou au cours de festivals est enfin disponible à l'écoute et à l'air de plaire à ses fans. En effet en 24h00 le clip comptabilise déjà plus de 2 500 000 vues et est premier des tendances musique sur YouTube ! Il tient sans doute là un des tubes de l'été.