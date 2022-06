Négro Clair et Polo ont ''Les Crocs'' !

Découvrez le dernier clip de Négro clair & Polo : Les Crocs

Négro Clair et Polo réalisent la connexion parfaite, les deux rappeurs viennent de dévoiler leur excellent nouveau morceau intitulé "Les Crocs".

Avant d’être des rappeurs très prometteurs, Négro Clair et Polo sont d’abord de très bons amis qui partagent la même passion pour la musique. Avec leur tout nouveau titre intitulé “Les Crocs”, les deux artistes prouvent que le rap antillo guyanais n’a rien à envier aux autres raps.

Négro Clair et Polo démontrent ainsi l’étendue de leur talent, et confirme qu’ils sont bel et bien le futur du rap français.