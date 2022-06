Après la sortie du son "OFF G", le rappeur sort le clip.

Le rappeur OFF G débarque dans le rap game. Après avoir sorti le son "OFF G" le 23 mai, le rappeur balance le clip du son le 31 mai. Un clip réalisé par Slo-Mo, dans un plan séquence à l'Apothéose Studios où le jeune rappeur mélange sa musique avec son monde, la vie réelle, de l'humour et un peu de SF !