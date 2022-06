Samba Lek présente ''Dealer'' !

Découvrez le dernier clip de Samba Lek : Dealer

Samba Lek revient pour choquer le game. Le jeune rappeur vient de dévoiler son tout dernier clip intitulé « Dealer ». Le morceau est extrait de son premier album « Risqué ».

Samba Lek est un rappeur, producteur et réalisateur vidéo originaire de Bretagne mais basé en Thaïlande. Passionné de musique depuis son jeune âge, l’artiste arrive avec un univers singulier mêlant l’urbain et la mélodie. Très fort techniquement, Samba Lek maîtrise parfaitement l'autotune, et accorde une grande importance à ses textes et punchlines et c’est justement ce qui le démarque de la concurrence. Après un travail acharné, le rappeur vient de dévoiler son tout premier album intitulé « Risqué ». Disponible depuis le 25 mai, cet opus de 11 titres enregistré en Thaïlande sous le soleil avec un beatmaker de renom est une immersion dans l’univers artistique du rappeur. Sur ce projet on retrouvera deux featurings : le premier avec Makassy et le deuxième avec son ami d’enfance LMO.

Pour fêter la sortie de son nouvel album, Samba Lek a décidé de régaler son public avec son nouveau clip « Dealer ». Ce titre est une véritable démonstration de force et le rappeur montre de quoi il est capable. Très à l’aise sur une prod entrainante, Samba Lek se balade avec sa voix et ses toplines mélodieuses pour nous parler de son vécu et notamment de son passé de dealer. Comme à son habitude, le visuel est un chef d’œuvre avec des plans majestueux.

Samba Lek est dans la place et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Il prévoit de sortir un autre clip intitulé « Mention » prochainement. En stock il a également plusieurs projets déjà prêts qu’il compte balancer en temps opportun et on a hâte de découvrir tout ça.