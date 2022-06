Sleepy Hallow et 347aidan régalent avec une collaboration inattendue !

"Die Young", le banger qu'on n'attendait pas pour l'été.

Habitué à le voir aux côtés de son camarade de drill Sheff G, le public de Sleepy Hallow a eu la bonne surprise de le voir aux côtés de 347aidan dans le clip de "Die Young", une collaboration aussi inattendue que réussie entre le rappeur de Brooklyn et le Canadien. Les deux jeunes artistes sont en réalité hyper complémentaires, et le prouvent à travers les trois courtes minutes de ce single, qui s'offre un clip réalisé à moitié en images animées et à la fois tourné à la vraie caméra, pour un résultat aussi hybride et percutant que l'association au micro des deux jeunes talents. Assurément, "Die Young" n'a pas fini de tourner cet été !