Earvin est "BABIDI"

Un extrait de son album à venir.

Earvin Ngapeth est sans doute le meilleur joueur de volley-ball au monde actuellement. Ce que l'on sait moins, c'est que sous son propre prénom, Earvin, c'est aussi un rappeur de talent. Et il sort son album "BIG EARVIN" le 3 Juin 2022. Evidemment, vous vous dites certainement qu'il fait ça en plus de son sport et donc, que c'est vite fait. Détrompez-vous, Earvin est toujours à fond, que ce soit sur un terrain ou dans un studio. Vous avez un doute ? Ecoutez donc "Babidi", vous allez vite comprendre...