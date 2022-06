Chance The Rapper se tape des barres !

Dans "A Bar About a Bar".

Nouveau clip de la part de Chance The Rapper ? Oui et non : dans ce "A Bar About a Bar", le rappeur de Chicago démontre toute l'étendue de sa technique à travers plus d'une minute d'un exercice à mi-chemin entre le court-métrage et le freestyle, dans lequel les jeux de mots et les homonymes sont toute la saveur du couplet unique, à la fois drôle, efficace, et superbement illustré par les images de Troy Gueno. Court mais intense, ce mini-clip est en réalité plus sérieux que ce qu'on pourrait penser aux premiers abords, puisque la dernière minute nous révèle en réalité que cette démonstration de technique et de vocabulaire cachait en réalité un teaser, celui du clip de "Highs and Lows" en collaboration avec Joey Bada$$, qui sera dévoilé sans tarder !