Mobulu #1 se dévoile : "Milli Milli".

HD performe avec la diction d'un rookie, mais avec l'énergie d'un OG ! Après plus de six ans sans rien sortir, l'ancien membre du collectif New School revient aujourd'hui avec le clip de son freestyle "Mobulu #1, Milli Milli". Vénère, technique, efficace et bien décidé à se faire une place au soleil dans ce rap jeu, le rappeur qui n'a attendu ni la drill ni le covid pour se masquer le visage revient aujourd'hui mettre le bordel, et tout le monde d'accord !