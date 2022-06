AM La Scampia et son "Reufton" Lacrim !

La triste fête commence.

AM La Scampia pourtant rare et discret jusque-là, a déjà un nom bien connu par le public rap. Depuis 2018, ses collaborations efficaces avec Lacrim, El Grande Toto, Naps ou Hatik ont suffi à mettre la lumière sur lui. Il enchaîne ensuite en 2021 avec quelques titres jusqu'à arriver à cet album, "Triste Fête", qui confirme l'ADN d’AM La Scampia : festive et mélancolique, sa formule fonctionne. Dans ce "Mon reufton", AM et Lacrim nous offrent un passe-passe qui prend la forme d'une relation épistolaire en prison.