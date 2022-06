Ça "Bibi" pour Naza et Negrito !

Nouvelle collaboration estivale entre les deux mastodontes du rap français.

Ça bibi ici ! Naza s'entoure de Negrito pour son nouveau single, une collaboration ultra estivale nommée sobrement "Bibi". Ambiançants, efficaces, prêts à tout brûler pour cet été, Negrito et Naza vont chercher ce qu'il y a de meilleur chez l'autre pour nous offrir cette collaboration réussie, qu'on n'a pas fini d'entendre cet été ! Entouré de leurs potes, en train de jouer au golf ou de flex avec insolence et bonne humeur, les deux artistes commencent l'été par ce "Bibi", et c'est tout ce qu'on voulait !