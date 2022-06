Moun KPP balance ''Doggin'' !

Découvrez le dernier clip de Moun KPP : Doggin

Moun KPP revient en puissance sur les devants de la scène. Le jeune rappeur vient de balancer son dernier clip intitulé « Doggin ». Un visuel esthétique et énergique fidèle à l’image du rappeur.

Issu du Val-de-Marne, Moun KPP est un artiste qui est passionné de rap depuis son jeune âge. Indépendant et autodidacte, le rappeur réalise et monte ses clips tout seul, ce qui lui permet de faire entrer son public dans son univers artistique. Contrairement aux autres rappeurs, Moun KPP arrive avec son propre univers caractérisé par les sonorités West Coast qu’il remet au gout du jour avec une touche plus actuelle. De par son flow, sa voix rocailleuse et sa façon de s’habiller, l’artiste marque les esprits et ne laisse personne indifférent.

Avec son dernier clip « Doggin », le rappeur frappe en force et met en scène un jeu de séduction sous toutes ses formes en y ajoutant une touche humoristique. Avec son flow énergique, les sonorités westcoast ainsi que ses phases percutantes, le rappeur démontre de quoi il est capable et étale tous ses talents. Le visuel très bien soigné et esthétique reste fidèle à l’image du rappeur et nous embarque dans son univers artistique.