OGG dévoile ''Uber'' !

Découvrez le dernier clip de OGG : Uber

OGG est un jeune talent d’origine martiniquaise qui nous vient du 19ème arrondissement de Paris, le rappeur a baigné dans la culture Hip Hop dès son jeune âge grâce à son grand frère rappeur qui lui a fait découvrir le rap américain.

OGG décide de se lancer à son tour dans le rap et prévoit de sortir son tout premier EP en 2019, un projet qui ne verra malheureusement pas le jour à cause de soucis personnels. Mais le jeune rappeur ne lâche pas l’affaire et revient plus déterminé que jamais.

OGG balance son excellent nouveau morceau qui s’intitule “Uber”, un son avec lequel le rappeur démontre de quoi il est capable. Et ce n’est que le début, OGG compte bien continuer sur sa lancée et marquer le rap game de la plus belle des manières.