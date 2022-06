Prince Waly revient pour les "Avertisseurs Part. 2 !"

Un retour puissant et un hommage réussi.

Enfin ! Après de trop nombreuses années d'absence, près de trois ans sans retour, le maire de Montreuil dévoile son comeback flamboyant ces dernières semaines, avec de nouveaux morceaux, lives et interviews, qui nous mène aujourd'hui au clip de ce "Avertisseurs Part. 2". Un magnifique hommage au hip-hop à l'ancienne, qui rappelle les grands couplets de l'époque de "Mauvais Oeil". Technique, efficace et insolent aussi bien derrière le micro que devant la caméra, le montreuillois nous régale avec un pur produit 100% Waly, rempli de punchlines crues et de rimes riches comme sait si bien le faire "Walygator". Réalisé avec brio par Alexandre Carel, le clip à l'esthétique rétro et sombre nous plonge un peu plus dans l'univers du rappeur !