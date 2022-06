KayZan collabore avec les "MVP" du rap

Faze Kayzan met en avant Fivio Foreign et Sheck Wes avec "MVP".

Vendredi 20 mai, le DJ et producteur FaZe Kaysan a sorti son deuxième son "MVP" avec pour inviter Fivio Foreign et Sheck Wes. Huit mois auparavant, le producteur avait sorti son tout premier son avec Lil Durk et Future, intitulé "Made A Way".