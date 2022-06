Le rappeur de Bondy dévoile son nouveau single.

Le rappeur d'origine guyanaise Zikxo revient plus d'un an après le clip de "Cicatrices" sorti le 26 février 2021 "Déjà mort" publié le 20 mai. Zikzo a fait son retour en 2022 avec un freestyle sur Booska P intitulé "Booska'Intemporel" et confirme son retour avec ce nouveau single. Un projet est-il en approche ?