Le duo balance un nouveau single et c'est chaud !

Kepler s'associe à Larry pour le nouveau morceau "RONDO NUMBA NINE", en hommage au rappeur du même nom. Originaire de Chicago et protégé de Lil Durk, Rondonumbanine purge actuellement une peine de prison de 39 ans, sans remise de peine possible, pour meurtre au premier degré. Tourné dans le XVIIème arrondissement de Paris, le clip du duo de rappeurs nous envoie des images qui montre le quotidien des jeunes du quartier.