Coyote Joe Bastard et Poupie prennent "La Route".

Un clip ambiance western pour l'été !

Coyote Joe Bastard s'associe à Poupie pour clipper "La Route", un extrait de son projet "CNLPG" "C'est Nous Les Plus Gang" qui a été dévoilé dans son intégralité ce 20 mai. Parmi les collaborations de ce projet, en plus de la chanteuse qu'on retrouve sur "La Route" et qu'on avait déjà vue aux côtés de Jul par exemple, Coyote a invité aussi bien Bhavi l'artiste argentin, le marocain Madd (qui a déjà collaboré avec Laylow notamment), Dregfold est venu d'Italie et la chanteuse nigérianne Ria Sean est également présente, en plus bien sûr de collègues francophones : Zamdane, Liim's et J9ueve sont aussi de la partie. Un clip à l'ambiance western assumée et réussie à décpouvrir d'urgence sur la Hip Hop Soul Radio !