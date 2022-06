Les vaillants sont aussi avec Kofs.

Voilà la collaboration que les vaillants attendaient de voir clippée ! Extrait du projet Yamine de YL, "Hayati" est la collaboration entre les deux rappeurs et collègues marseillais Kofs et YL, un banger estival qui s'offre un visuel à mi-chemin entre le luxe et la street : ça vend la weed, la coca, jamais en retard ! Gros banger à découvrir d'urgence sur Generations.