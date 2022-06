Harley reste "Sten" !

Découvrez le nouveau clip "Sten" de Harley !

Harley dévoile son nouveau clip "Sten", en featuring avec Genezio et Jey Brownie. !

Ancien membre du groupe BDT Familly, le jeune rappeur originaire de Villeneuve Saint-Georges décide de se lancer dans une carrière solo avec son premier titre "NWAR".

Après la sortie du titre "Kenzo" en compagnie des rappeurs Oboy et Moko qui atteint la 8ème place des tendances France dès sa première semaine de sortie, Harley est repéré et reste très productif puisqu’il dévoile en 2020 et en 2021 deux projets : "Élixir" suivi de "Life". Un projet très prometteur sur lequel on retrouvait Oboy mais également Jey Brownie, son fidèle acolyte de nouveau présent sur "Sten".

Avec ce clip réalisé par Bad Plug Production, Harley démontre sa passion pour la musique et se positionne comme as de la mélo, combinant parfaitement sa voix à une prod aux airs de guitare entrainants.

"Sten" est extrait d’un EP qui arrive très prochainement !

Gardez l’œil ouvert !

Découvrez le nouveau clip "Sten" de Harley dès maintenant sur Générations :