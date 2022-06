Le rappeur balance un nouvel extrait de son prochain album.

Soolking est de retour avec un nouveau single love. Sur "Askim", le rappeur s'associe à Reynmen et chante l'amour en français et en arabe. Un mélange efficace, marque de fabrique de l'artiste, que l'on retrouve dans un somptueux château, aux ambiances orientales. Le clip produit par Bujaa Beats nous offre des images magiques et colorées. Soolking a récemment annoncé une date de concert exclusif à l'Olympia de Paris le 18 octobre 2022, allez chopper vos places !