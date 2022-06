Bramsito est de retour avec le single "God Bless U".

Un an après son album "Substance", le rappeur chanteur Bramsito a fait son retour le 12 mai 2022 avec le son "God Bless U". Une semaine avant la sortie du clip, le rappeur avait justifié sa longue absence : "J'avais besoin d'un moment d'absence pour me recentrer sur les choses qui sont importantes pour moi", et annonce qu'une "nouvelle histoire commence".

Un nouvel album de la part du rappeur d'origine congolaise peut-il arriver ?