Redcafe revient après son album avec le single "Spirit of Ecstasy".

Après la sortie de son premier album "Above The Cloudz" le 25 février 2022, Redcafe a fait son retour ce 13 mai avec "Spirit Of Ecstasy" accompagné du rappeur Fabolous ainsi que du célèbre French Montana. Un clip tourné dans la célèbre ville des Emirats Arabes Unis Dubaï, les trois rappeurs américains nous proposent des plans en boites de nuit et désert qui donnent envie.