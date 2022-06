Squadra entre dans "La Danse" avec Bolémvn

Connexion très réussie pour la Squadra et Bolémvn.

Squadra est devenu un quatuor qui pèse de plus en plus. En provenance du 93, ils avaient déjà livré 3 projets depuis 2018. Avec "Cité Rose", sorti ce vendredi 13 Mai, ça fait donc déjà 4, et celui-ci risque de faire du bruit, car on y retrouve d'excellents morceaux. Comme le feautring avec Bolémvn, "La Danse", un morceau à mi-chemin entre le banger et le single qui promet d'ambiancer toutes vos prochaines soirées. Le tout avec un clip coloré et rempli de meuf, souvent la bonne recette pour un carton estival dans le rap game.