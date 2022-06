La Peee et Kanoé lâchent "0.4"

La relève du rap français collabore.

La Peee, le jeune rappeur prodige du Havre revient deux mois après son feat avec Mayo et Kima et sort "0.4", accompagné d'un autre jeune rappeur en pleine ascension, Kanoé. On retrouve dans ce clip une belle connexion entre le rappeur de 17 ans et l'artiste originaire de Belleville avec des couplets qui kickent et un refrain entraînant.

Après un premier projet sorti en avril 2021, peut-on s'attendre à une nouvelle mixtape/album de La Peee dans les prochains mois ? On l'espère tant il est fort malgré son jeune âge.