TK, Zaho et Aymane Serhani dans le clip de "Bisou Omri" !

Un trio de choc pour l'été.

Nouveau morceau pour le rappeur marseillais TK, qui a décidé d'annoncer son prochain projet avec le clip du morceau "Bisou Omri". Le morceau aux influences orientale s'offre un visuel calme et reposant, on l'on suit à travers une chorégraphie soignée les aventures des deux protagonistes. Efficace et mélodieux, TK nous confirme avec "Bisou Omri" qu'il faudra compter sur lui pour cet été ! Un morceau aux influences orientales où TK s'est associé à la légendaire Zaho et la super star marocaine Aymane Serhani.