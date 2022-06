La rappeuse de retour avec un message simple.

Après son dernier single "Triste époque" dont le clip s'approche du million de vues, Doria, la jeune artiste originaire de Nanterre, revient on fire avec un nouveau titre intitulé "On prend tout", sur une prod aux sonorités trap-electro que la rappeuse découpe sans peine. Sur ce track, la jeune révélation du rap français dévoile sa volonté de tout casser avec un texte puissant et énergique, plus que déterminée à tout prendre sur cette scène rap française !